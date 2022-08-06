Bordo bereli tuğgeneral! YAŞ'ta dikkat çeken ayrıntı

YAŞ’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresinin, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na da Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın atanması uygun görülmüştü. Şurada ayrıca 13 general, 3 amiral ve 47 albay bir üst rütbeye terfi ettirilmiş, 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştı.

OPERASYON BAŞARISI

Milliyet'te yer alan habere göre; Şura toplantısında terfi ve süre uzatımı alanlar arasında, yurt içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yurt dışında Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonlarında görev alanlar göze çarptı.

Kara Kuvvetleri’nde Suriye’nin kuzeyindeki harekatların sevk ve idaresindeki başarılarıyla dikkat çeken 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım korgeneralliğe yükseldi.

Suriye sınır hattında uzun süre görev yapan ve son olarak da sınır ötesindeki birliklerin lojistik imkanlarından sorumlu olan Lojistik Başkanı Alparslan Kılınç ile Pençe serisi operasyonlarının başarılı ismi 2. Hudut Tugay Komutanı Fethi Oltulu ve Libya Görev Grubu Komutanı Osman Aytaç, tümgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler alan “bordo bereli” Albay Rıza Kocabaş tuğgeneralliğe terfi ederken, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekatlarda sorumluluk üstlenen tuğgeneraller Faruk Metin ile Mehmet Özeren’in görev süreleri de bir yıl daha uzatıldı.

Terörle mücadeledeki hava harekatlarında görev yapan Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üs Komutanı Ali Özmen ile Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üs Komutanı Ergin Dinç de tümgeneralliğe terfi ettirildi.

YENİ İLE DEVAM

Görev süresi uzatılan generallerin arasında ise 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla öne çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya’nın görev süresi de uzatılırken, Tümgeneral Kahya, tahıl krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye’yi temsil eden isim olmuştu.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Korgeneralliğe yükselen Bahtiyar Ersay, FETÖ’nün kumpas davaları kapsamında 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra beraat ederek TSK’ya geri dönmüştü. Ersay, son olarak TSK Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı görevini yürütüyordu. Yine kumpas mağdurlardan Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar bir üst rütbeye atanırken, kumpas mağduru “Kardak kahramanlarından” halen SAT Komutanlığı’nı yürüten tuğamiral Ercan Kireçtepe ile Çanakkale Boğaz Komutanı tuğamiral Mustafa Ecevit de görev süreleri uzatılan komutanlar arasında yer aldı.

FETÖ kumpasıyla hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat eden her iki isim de, 2018’deki YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taarruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden çıkan “ilk” amiraller olmuştu.

FETÖ baskılarıyla ayrıldığı Hava Kuvvetleri’ne dönen isimlerden Mehmet Serkan Dan, Hüseyin Sabri Akyol, Soner Oran, Kubilay Uzun da tuğgeneralliğe terfi eden albaylar arasında yer aldı.