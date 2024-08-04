Bolu'da 3 dakika ara ile iki deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bolu merkezde bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 07.31'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

AFAD depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken derinliğini ise 6 km olarak paylaştı.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Saat 07.34'te aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Derinlik ise 5.3 km olarak duyuruldu.