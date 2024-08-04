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Bolu'da 3 dakika ara ile iki deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bolu'da saat 07.31 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden art arda açıklamalar yapıldı.

04.08.2024 - 08:22 |
Bolu'da 3 dakika ara ile iki deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Bolu merkezde bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 07.31'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Boluda 3 dakika ara ile iki deprem AFAD ve Kandilliden açıklama geldi

AFAD depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.

Boluda 3 dakika ara ile iki deprem AFAD ve Kandilliden açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken derinliğini ise 6 km olarak paylaştı.

Boluda 3 dakika ara ile iki deprem AFAD ve Kandilliden açıklama geldi

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Saat 07.34'te aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Derinlik ise 5.3 km olarak duyuruldu.

 

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