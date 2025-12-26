Bolu Mudurnu'da eski gelenekler yeniden yaşatılıyor

Mudurnu'da Regaip Kandil'inde geçmiş yıllardaki gelenekleri yaşatmak amacıyla lokma dağıtıldı. Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun öncülüğünde düzenlenen etkinlikte lokma yaptırılarak vatandaşlara ikram edildi. İlçe Müftüsü tarafından okunan duaların ardından Regaip Kandili'nin manevi atmosferi hep birlikte yaşandı. Düzenlenen programa Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Emniyet Müdür Vekili, Kızılay gönüllüleri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Mudurnu'ya bağlı Sürmeli köyünde de Regaip Kandili, birlik ve beraberlik içinde geçirildi. Vatandaşlar, Regaip Kandili gecesinde evinde hazırladıkları lokmaları köy odasına getirerek dualar eşliğinde yedi. Köy Muhtarı Erkan Akıllı, akşam ezanının ardından köy odasında toplandıklarını belirterek, "Köyümüzde bulunan 55 kişi akşam ezanı sonrası köy odasında toplandık. Herkes evlerinde yaptıkları lokmaları getirerek yanlarında tahtalarla birlikte yedi. Regaip Kandiliniz kutlu olsun" dedi.