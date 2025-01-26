Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine çirkin paylaşımlar! Soruşturma başlatıldı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BAKAN TUNÇ: İSTANBUL VE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.