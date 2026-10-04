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Boğaz'daki köprüler turkuaz renge büründü

04.10.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Boğaz'daki köprüler turkuaz renge büründü

İstanbul Boğazı'nda köprüler 3 Ekim Türk Dünyası günü nedeniyle turkuaz renkle ışıklandırıldı.

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3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında ışıklandırılan İstanbul Boğazı’ndaki köprüler turkuaz renge büründü. Turkuaz renge bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, havadan görüntülendi.

Boğazdaki köprüler turkuaz renge büründü

Köprünün turkuaz renkteki aydınlatması, İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

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