Boğaz'daki köprüler turkuaz renge büründü
04.10.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:
İstanbul Boğazı'nda köprüler 3 Ekim Türk Dünyası günü nedeniyle turkuaz renkle ışıklandırıldı.
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3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında ışıklandırılan İstanbul Boğazı’ndaki köprüler turkuaz renge büründü. Turkuaz renge bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, havadan görüntülendi.
Köprünün turkuaz renkteki aydınlatması, İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.