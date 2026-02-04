Bitlis’te park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 18:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis merkezde Kale mevkiinde park halindeki aracın üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin düşmesiyle sürücü büyük korku yaşadı.

 

Bitlis merkezde Kale mevkiinde park halindeki aracın üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin düşmesiyle sürücü büyük korku yaşadı. Herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışının ardından çatı ve yüksek alanlarda biriken karların tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

