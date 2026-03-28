Bitlis’te otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saat 18.00 sıralarında Van istikameti uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. H.Ö. (24) idaresindeki 01 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen bisiklet sürücüsü M.S.T.'ye (26) çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.