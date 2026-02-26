Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bitlis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
26.02.2026 - 23:49Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bitlis’te kar yağışı etkili oluyor. Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:
“Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 27 Şubat 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0–6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak."