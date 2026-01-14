Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bitlis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bitlis’te kar yağışı etkili oluyor. Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis il genelinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarına eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

