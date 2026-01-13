Bitlis’te okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Bitlis’te okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Bitlis’te beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.