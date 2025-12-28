Bitlis'te ekipler 7 aylık bebek için seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, bebeğin ateşinin yükselmesi üzerine baba Halil İbrahim Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını güçleştirdi. Bunun üzerine Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ambulansa alınan bebek, Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.