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Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?

Türkçe desteğiyle kullanıcılara kolaylık sağlayan Bitay, coin alım satım işlerini kolayca yapabileceğiniz ünlü bir kripto para borsasıdır. Peki, Bitay nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?

24.04.2021 - 13:43 |
Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?

Türkçe desteğiyle kullanıcılara kolaylık sağlayan Bitay, coin alım satım işlerini kolayca yapabileceğiniz ünlü bir kripto para borsasıdır. Peki, Bitay nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?

Bitay, 2018 yılında Teknopark İstanbul'da kurulan kripto para alım satım platformudur. Platform Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirilmiştir. Peki, Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin detayı…

Bitay nasıl üye olunur?

1-Öncelikle Bitay resmi web sitesine giriş yapmalısınız.

2- Ekranda gördüğünüz ad, soyad, telefon numarası, e-posta bilgilerini giriniz. Sayfanın altında bulunan sözleşmeyi okuyup kabul ettim butonuna basınız.

3-Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra e-posta adresine gelecek aktivasyon maili üzerinden üyeliğinizi onaylayınız.

4- Üyelik onaylama işlemleri sonrasında sistemde istenildiği zaman oturum açılabilir ve kişiler üyelikleri üzerinden işlem yapabilir.

Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?

TL yatırabilmek için; ana sayfada bulunan "Hesabım bölümünden "TRY-Yatır" butonuna tıklamanız gerekiyor. "TRY-Yatır"a tıkladığınız zaman sizden müşterisi olduğunuz bankanın IBAN numarasını veya hesap numarasını isteyecektir. Gerekli bilgileri girdikten sonra coin alabilirsiniz.

Yapacağınız işlem para çekmekse, TL çekebilmek için ana sayfada bulunan "Hesabım> ekranında "TRY-Çek" butonuna tıklayarak para çekme giriş ekranını açabilirsiniz.

Alım satım işlemleri için, uygulamaya veya site siteye giriş yaptıktan sonra üstte bulunan al sat bölümüne tıklayınız oradan istediğiniz coini kolayca alıp satabilirsiniz.

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