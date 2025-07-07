Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!

Kazancılar Sokağı'nın son kalaycısı Osman Topatan, artık yaşlılık ve çırak bulamama nedeniyle 45 yılını verdiği mesleğini sürdürmekte zorlanıyor. Kalaycılığın giderek unutulan bir meslek haline geldiğini belirten Topatan, geçmişte sokakta onlarca kalaycı ve bakırcının faaliyet gösterdiğini, ancak bugün yalnızca kendisinin kaldığını söyledi.







"SOKAK GENİŞLETME ÇALIŞMALARI MESLEĞİ BİTİRDİ"

Sokakta geçmişte 20'den fazla kalaycı ve bakırcının bulunduğunu anlatan Topatan, zamanla bu dükkanların yıkıldığını ve esnafın başka alanlara yöneldiğini ifade etti. Topatan, "Sokak genişletme çalışmaları nedeniyle dükkanlar yıkıldı, bu işi başka yerde sürdürmek istemeyenler mesleği bıraktı. Kimisi başka şehre taşındı ama ben burada kaldım. Şimdi bu sokağın tek kalaycısı benim" dedi.





"KALAYCILIK ARTIK GİRESUN'DA YOK OLMA NOKTASINDA"

Mesleğin geleceğine dair umutlarının azaldığını belirten Topatan, çırak yetiştirememekten yakınarak, "Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığım kurslara dahi ilgi olmadı. Bakırcılık varsa kalaycılık olur. Doğu ve Güneydoğu illerinde bu kültür sürüyor ama Giresun'da artık bakır da kalmadı, kalaycılık da. Önce alüminyum, ardından çelik tencerelerin çıkmasıyla bu meslek gözden düştü. Bakıra bir dönüş olsa da kalaycılık bitmiş durumda" diye konuştu.







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"SAĞLIĞIM EL VERMİYOR, ÇIRAK DA YOK"

Yaşlılık ve sağlık sorunlarının yanı sıra mesleğe ilgi duyan gençlerin olmamasından yakınan Osman Topatan, mesleğin son temsilcisi olarak çaresiz olduğunu kaydederek, "Ben de hastalığım ve yaşlılığım nedeniyle sürdüremiyorum. Çırak yetiştirmek için elimden geleni yaptım ama artık kimse bu mesleğe ilgi duymuyor. Bakır ve kalaycılardan ismini alan Kazancılar Sokağı'nın son temsilcisiyim" dedi.