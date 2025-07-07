GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!
HaberlerGündem Haberleri Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!

07.07.2025 - 17:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!

Giresun'un tarihi Kazancılar Sokağı'na adını veren kalaycılık mesleği, son temsilcisi Osman Topatan ile son demlerini yaşıyor. Yıllara meydan okuyan Topatan Usta, değişen zaman ve artan zorluklar karşısında mesleğini ayakta tutmakta büyük mücadele veriyor. Bu özel zanaatın sessiz vedası, sadece bir sokağın değil, bir kültürün de hafızalardan silinme riskini taşıyor.

Kazancılar Sokağı'nın son kalaycısı Osman Topatan, artık yaşlılık ve çırak bulamama nedeniyle 45 yılını verdiği mesleğini sürdürmekte zorlanıyor. Kalaycılığın giderek unutulan bir meslek haline geldiğini belirten Topatan, geçmişte sokakta onlarca kalaycı ve bakırcının faaliyet gösterdiğini, ancak bugün yalnızca kendisinin kaldığını söyledi.
Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresunun Kazancılar Sokağında son kalaycı zamana direniyor

"SOKAK GENİŞLETME ÇALIŞMALARI MESLEĞİ BİTİRDİ"

Sokakta geçmişte 20'den fazla kalaycı ve bakırcının bulunduğunu anlatan Topatan, zamanla bu dükkanların yıkıldığını ve esnafın başka alanlara yöneldiğini ifade etti. Topatan, "Sokak genişletme çalışmaları nedeniyle dükkanlar yıkıldı, bu işi başka yerde sürdürmek istemeyenler mesleği bıraktı. Kimisi başka şehre taşındı ama ben burada kaldım. Şimdi bu sokağın tek kalaycısı benim" dedi.

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresunun Kazancılar Sokağında son kalaycı zamana direniyor

"KALAYCILIK ARTIK GİRESUN'DA YOK OLMA NOKTASINDA"

Mesleğin geleceğine dair umutlarının azaldığını belirten Topatan, çırak yetiştirememekten yakınarak, "Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açtığım kurslara dahi ilgi olmadı. Bakırcılık varsa kalaycılık olur. Doğu ve Güneydoğu illerinde bu kültür sürüyor ama Giresun'da artık bakır da kalmadı, kalaycılık da. Önce alüminyum, ardından çelik tencerelerin çıkmasıyla bu meslek gözden düştü. Bakıra bir dönüş olsa da kalaycılık bitmiş durumda" diye konuştu.
Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresunun Kazancılar Sokağında son kalaycı zamana direniyor

Haberin Devamı

"SAĞLIĞIM EL VERMİYOR, ÇIRAK DA YOK"

Yaşlılık ve sağlık sorunlarının yanı sıra mesleğe ilgi duyan gençlerin olmamasından yakınan Osman Topatan, mesleğin son temsilcisi olarak çaresiz olduğunu kaydederek, "Ben de hastalığım ve yaşlılığım nedeniyle sürdüremiyorum. Çırak yetiştirmek için elimden geleni yaptım ama artık kimse bu mesleğe ilgi duymuyor. Bakır ve kalaycılardan ismini alan Kazancılar Sokağı'nın son temsilcisiyim" dedi.

Güncel Haberler

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma
#Gündem

Çankırı zabıtası dilenci rolüne girdi! 10 dakikada yemek parasını topladı; gerçek dilenci ile sürpriz karşılaşma

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!
#Gündem

Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!
#Gündem

Bir meslek daha tarihe karışıyor: Giresun'un Kazancılar Sokağı'nda son kalaycı zamana direniyor!