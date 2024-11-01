Binlerce yıllık Nuh'un Gemisi sırrı çözüldü! Bilim insanları Türkiye'yi işaret etti

Londra’da bulunan Britanya Müzesi’nde Babil tabletinin sırrı çözülerek Nuh’un Gemisi’nin yeri belirlendi. Bilim insanları Britanya Müzesi’nde sergilenen 3 bin yıllık Imago Mundi isimli tableti incelemeye aldı. İncelemelerde haritadaki bilgilerden yüzyıllardır kayıp olan Nuh’un Gemisi’nin yerinin bulunduğu açıklandı. Araştırmacılar İncil referansı ile çözdüğü tabletin arka yüzünde bir yolcunun yolculuk sırasında gördüklerini anlattığı bilgileri buldu. Talimatların birinde ‘parsiktu’ kadar kalın bir şeyi görmek için yedi fersah yol kat edilmesi gerektiği yazıyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Araştırmacılar Parsiktu teriminin antik dönemde Büyük Tufan’dan kurtulmayı işaret eden bir ölçü olarak kullanıldığını belirtti. 1882 yılında Irak’ta bulunan Imago Mundi isimli tablette parsiktu ölçüsünün kullanılmasını şaşırtıcı bulan biliminsanları tarif edilen yolculuğun sonunda Nuh’un Gemisi’nin olduğunu ifade etti. Ağrı Dağı’nı işaret eden tabletin dağın zirvesindeki toprak yapıyı geminin yeri olarak belirlediğini açıkladı. Tablette geminin ölçüleri ise arşın olarak 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi.

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BİNLERCE YILLIK YAŞAM BULGULARI

Babil tabletlerinde bahsedilen Ağrı Dağı’nın o dönem var olup olmadığı halen tartışma konusu. Sydney Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Andrew Snelling, Ağrı Dağı’nın geminin bulunduğu yerde olamayacağını söylüyor. Snelling’e göre dağ o dönem henüz oluşmamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde uzmanlardan oluşan bir ekip yıllardır dağda kazı yapıyor. Ekip geçtiğimiz yıl bölgede kil ve denizle bağlantılı malzemeler bulduklarını açıklamıştı. Ortaya çıkan bulgular, insanların bölgede 3 bin ila 5 bin yıl önce yaşadığını ortaya koyuyor.