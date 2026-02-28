GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bingöl'deki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

28.02.2026 - 18:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Kurudere mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

