Bingöl’deki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Kurudere mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.