Bingöl’deki Çır Şelalesi misafirlerini ağırlıyor

Bingöl merkeze 35 kilometre uzaklıkta Ilıcalar beldesindeki Çır Şelalesi güzelliği ve manzarası ile dikkat çekiyor. 2 bin rakımlı Deşt Yaylasında yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıklara dökülen şelale karların erime başlamasıyla birlikte daha da çoştu.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile Kuzey Yüzü Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü üyeleri ile Ankara'dan gelen bir grup doğasever, Çır Şelalesi'ne gezi düzenledi. Geziye Vali Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük’te katıldı. Şelaleyi gezen ekip, bol bol fotoğraf çekti ve manzarayı izledi.







Vali Çelik, "Çır Şelalesi Bingöl il merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan inanılmaz güzellikte olan bir şelale. Bizlerde Ankara ve Bingöl’den gelen ekiple beraber keşfe çıktı. Bende ilk defa geldim. Tüm doğa seveler bu şelaleyi görmeye davet ediyorum" dedi.