Bingöl’de otomobil şarampole uçtu: Kazada 2 kişi yaralandı

17.12.2025 - 20:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl’de otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez Sancak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazasa, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

