Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bingöl'ün Kiğı, Karlıova ve Adaklı ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede Kiğı, Karlıova ve Adaklı kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ilçeler genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.