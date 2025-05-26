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Bingöl'de korkutan deprem!

26.05.2025 - 20:41Güncellenme Tarihi:
Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl Kiğı'da 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen ve yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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