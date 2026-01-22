Bingöl’de eğitim kurumlarına kar tatili

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Rehberlik Araştırma Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde, 23 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.