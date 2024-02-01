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Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı! Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

İzmir'de, D.A. (19) müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi (44) tabancayla yaralayıp, telefonunu gasbetti. Olay araç kamerasına yansırken, D.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

01.02.2024 - 14:56 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, ( DHA)
Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı! Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu D.A., evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi.

Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran D.A., ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. D.A., peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı.

Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran D.A., Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksici Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin D.A. olduğu tespit edildi. D.A., saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

ARAÇ KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

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Olay anının anbean kaydolduğu araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan D.A.'nın tabancayla 3 el ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer alıyor. D.A.'nın tabancayla yaraladığı Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı da görüntülerden belirlendi. (DHA)

Bindiği taksinin şoförüne kurşu yağdırdı Dehşet anlarının görütüleri ortaya çıktı

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