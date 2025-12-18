Binanın çatısından koptu, araçlar hurdaya döndü!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.12.2025 - 12:34
Yunus Emre Dağdelen
Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üstüne düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta büyük hasar oluştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları döküldü. Kopan parçalar, sokakta park halindeki üç aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, üç araçta da ağır hasar oluştu. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

