BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 2. 3. 4. 5. Sınıf MEB BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, BİLSME sonuçları 2024 nereden öğrenilir?
BİLSEM ön değerlendirme süreci 26 Temmuz'da tamamlanmıştı. 1 Temmuz'da açıklanması beklenen bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmamasıyla sonuçları bekleyen adaylar gözlerini günlerdir MEB duyuru sayfasına çevirdi. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine yer verildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 2. 3. 4. 5. Sınıf MEB BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, BİLSME sonuçları 2024 nereden öğrenilir?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak açıklanmadı. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecek. Peki, BİLSEM sonuçları 2024 açıklandı mı, BİLSEM mülakat sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 31 Temmuz'da ilan edileceği duyurulmuştu. Ancak sonuç sorgulama ekranı erişime açılmadı. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.