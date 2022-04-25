Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, maske açıklaması yapıldı mı? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları bugün mü açıklanacak?

Bilim Kurulu toplantısı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan ancak ertelenen toplantının yeni tarihi belli oldu. Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, maske açıklaması bugün mü yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta?

İLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK, MASKE AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Bursa Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Bilim Kurulu'nun yeni toplantısının geçen çarşamba günü yapılacağını söylemişti, ancak sonrasında toplantının ertelendiğini bildirmişti. Koca'nın toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili yeni bir kararın alınacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Ancak bugün yapılması beklenen toplantı ertelendi.

Bakan Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart’ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu.