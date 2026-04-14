Bilecik’te Sakarya Nehri'nde görsel şölen! Yağışlar sonrası debisi artan nehir havadan görüntülendi!
14.04.2026 - 17:13Güncellenme Tarihi:
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı huzurlu Çayköy Mahallesi, bugünlerde Sakarya Nehri'nin coşkulu akışına ev sahipliği yapıyor. Bölgede etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen ve akış hızı artan Sakarya Nehri, dron kamerasıyla kuş bakışı görüntülendi. Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi tarafından kaydedilen görüntülerde, nehrin kıvrımları ve doğayla bütünleşen eşsiz maviliği izleyenleri hayran bıraktı.
