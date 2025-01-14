Bilecik'te KETEM tarama köylerde tarama yaptı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyette; ‘Mobil KETEM' kanseri tanımak ve erken teşhis etmek amacıyla yalnızca kent merkezinde değil, köylerde de taramalarına aralıksız devam ediyor. İkizce, Koyunköy, Kavaklı, Kendirli, Sütlük, Hasandere, Elmabahçe, Künçeğiz, Abadiye köylerinde 30-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılıyor, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yürütülüyor.