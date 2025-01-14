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Bilecik'te KETEM tarama köylerde tarama yaptı

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), köylerde ‘Mobil KETEM' ile erken teşhis fırsatı sunmaya devam ediyor.

14.01.2025 - 10:50 | | İHA
Bilecik'te KETEM tarama köylerde tarama yaptı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyette; ‘Mobil KETEM' kanseri tanımak ve erken teşhis etmek amacıyla yalnızca kent merkezinde değil, köylerde de taramalarına aralıksız devam ediyor. İkizce, Koyunköy, Kavaklı, Kendirli, Sütlük, Hasandere, Elmabahçe, Künçeğiz, Abadiye köylerinde 30-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılıyor, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

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