Bilecik'te dişi ağrıyan vatandaş tarım ilacı, alkol ve mazot içti!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
06.04.2026 - 14:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (İHA) -

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dişi ağrıyan şahıs, normal ilaç dışında tarım ilacı, alkol ve mazot içince hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde bulunan bir tarım çiftliğinde işçi olarak çalışan İsmail A., sağ üst dişindeki çürük nedeniyle ağrıyı dindirmek için önce normal ağrı kesici ilaç kullandı. İddiaya göre; ağrısı geçmeyince sırayla alkol, organik tarım ilacı ve son olarak mazot içen vatandaş fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından İsmail A., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Öte yandan hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

#Gündem

Tekirdağ tarımı için dev adım: 45 noktada izleniyor
#Gündem

Tekirdağ tarımı için dev adım: 45 noktada izleniyor

Bahçelievler'deki kanlı otel cinayetinde yeni gelişme! 3 çocuk annesi kadını öldürmüştü
#Gündem

Bahçelievler'deki kanlı otel cinayetinde yeni gelişme! 3 çocuk annesi kadını öldürmüştü