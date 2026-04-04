Bilecikli sporcular yıktı geçti! Türkiye sıralamasında zirveye çıktılar

04.04.2026 - 14:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Türkiye derecesi elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Kübra Beril Çulfa, Dünya Karate Federasyonu WKF Gençlik Ligi Türkiye Şampiyonası U14 Bayanlar 47 kg kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Bir diğer sporcu Musab Yağız Kurnaz ise Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda (2015 doğumlu erkekler 55 kg) Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Başarı elde eden sporcular, antrenörleri Akif Doğan, Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu başarılar ilimiz adına gurur vericidir ve gençlerimizin spora olan ilgisini daha da artırmaktadır" dedi.

