Bilecik Yeni Adalet Sarayı ihalesinde ilk kazma için geri sayım başladı: İşte rakamlarla dev proje!
Bilecik'te yargı hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan ve yıllardır merakla beklenen "Adalet Sarayı" projesinde tarihi bir adım atıldı. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen dev ihalede rakamlar netleşirken, Elazığ merkezli bir ortak girişimin sunduğu "sürpriz" teklif gündeme damga vurdu.
Bilecik halkının büyük bir özlemle beklediği modern Adalet Sarayı projesinde en kritik eşik geride kaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un müjdesini verdiği, 15 firmanın kıyasıya yarıştığı ihalede; Urul Altyapı ve Durusel Yapı ortaklığı, muhammen bedelin yaklaşık 160 milyon TL altında bir teklif vererek en avantajlı firma oldu.
Bilecik Yarın Gazetesi'nde yer alan habere göre, bölgeyi adeta bir "hizmet kampüsüne" dönüştürecek olan proje, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında yükselecek. Peki, muhammen bedel ile teklif arasındaki bu büyük fark projeyi nasıl etkileyecek? İşte teknik detaylar ve Ankara’daki diplomasi trafiğinin perde arkası!
Projenin ihale aşamasına gelmesinde Bilecik yerel yönetiminin ve siyasetinin eş güdümlü çalışması belirleyici oldu:
Koordineli Güç: AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Vali Faik Oktay Sözer ve Başsavcı Burak Olgun’un kararlı takibi, projenin yatırım programına hızla alınmasını sağladı.
Hizmet Kampüsü Vizyonu: Yeni binanın hastane yanına inşa edilecek olması, vatandaşın kamu hizmetlerine tek noktadan erişimini kolaylaştıracak.
İHALEDE "DÜŞÜK RAKAM" SORU İŞARETİ YARATTI
İhale sürecinde ortaya çıkan mali tablo, sektörde ve kamuoyunda dikkatle takip ediliyor:
Muhammen Bedel: 745,7 Milyon TL
En Avantajlı Teklif: 585.000.000 TL (Elazığlı ortak girişim)
Tenzilat Oranı: Yaklaşık %21,55
Bakanlık İncelemesi: Teklifin sınır değerin hemen üzerinde olması nedeniyle, Bakanlık yetkililerinin teknik ve mali incelemesinin ardından nihai kararın verilmesi ve sözleşme imzalanması bekleniyor.
RAKAMLARLA YENİ BİLECİK ADALET SARAYI
Modern, akıllı ve depreme dayanıklı konseptiyle inşa edilecek binanın teknik özellikleri:
Kullanım Alanı: 22 bin 100 metrekare.
Kat Planı: Bodrum + Zemin + 4 Kat.
Yargı Birimleri: 45 hakim ve savcı odası, 19 modern duruşma salonu.
Sosyal Alanlar: 100 kişilik konferans salonu ve 200 araçlık otopark.
Yapım Süresi: Yer tesliminden itibaren 650 gün.