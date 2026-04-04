Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBilecik halkını yakından ilgilendiriyor! Hepsi tek tek belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Bilecik halkını yakından ilgilendiriyor! Hepsi tek tek belli oldu

Bilecik halkını yakından ilgilendiriyor! Hepsi tek tek belli oldu

04.04.2026 - 14:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik halkını yakından ilgilendiriyor! Hepsi tek tek belli oldu

Bilecik Pazaryeri Belediyesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimde oylar eşit çıkınca Meclis 1. Başkanvekili kurayla belirlendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Pazaryeri Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlık etti. Meclisin yeni dönem görev dağılımları kapsamında Meclis 1 ve 2'nci başkan vekillikleri için seçimler yapıldı. Katip üyeler ile yedek katip üyelerin belirlenmesinin ardından, belediye encümeni ve imar komisyonu üyeleri de tek, tek seçilerek görevlerine başladı.

Meclis 1. Başkanvekili kurayla seçildi

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri Meclis 1. Başkanvekilliğinde yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Selami Özdil ile Yeniden Refah Partili Kadir Naz arasında eşit oy çıkması üzerine kura çekimine gidildi. Heyecan dolu anların yaşandığı kura sonucunda Selami Özdil, Pazaryeri Belediyesi 1. Başkanvekili olarak seçildi.

Raporlar görüşüldü, komisyonlar belirlendi

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin belirlenmesinin ardından 2025 yılı faaliyet raporu meclis gündemine geldi. Rapor detaylı şekilde görüşülerek değerlendirilirken, 2025 yılı denetim raporu da okunarak meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Çarşı Mahallesi’nde trampa kararı

Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de Çarşı Mahallesi’ndeki bazı ada ve parsellere ilişkin trampa (takas) işlemleri oldu. Söz konusu düzenleme meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı. Toplantıda ayrıca açık yüzme havuzunun 1 yıl süreyle tahsisi, imar komisyonu raporunun değerlendirilmesi ve üst yapı onarım bedeline ilişkin konular da ele alındı. Tüm maddeler ayrıntılı şekilde görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Tekin’den anlamlı hediye

Haberin Devamı

Toplantı sonunda Başkan Zekiye Tekin, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, alınan kararların ilçe adına hayırlı olmasını diledi. Tekin ayrıca meclis üyelerine Türk bayrağı portresi hediye etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: O sokak artık tek yönlü olacak!
#Gündem

Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: O sokak artık tek yönlü olacak!

Hakkâri'de ağaçlardan teker teker topluyorlar! Yüksekova'nın gizli cennetinde yetişiyor!
#Ekonomi

Hakkâri'de ağaçlardan teker teker topluyorlar! Yüksekova'nın gizli cennetinde yetişiyor!

Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı
#Gündem

Son dakika! Bahçelievler'de inşaat temelinde toprak kayması: 2 kişi göçük altında kaldı