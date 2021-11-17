BİK Genel Müdürü Duran: Gazetelerin ayakta kalması gerektiğini düşünüyoruz

BİK tarafından Diyarbakır'da bir otelde "Bölge Basın Buluşması" toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Muş ve Bingöl'den yaklaşık 70 yerel ve ulusal basın temsilcisinin katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan BİK Genel Müdürü Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok sektörde olduğu gibi gazetecilikte de farklı etkileşimlerinin olduğunu ifade etti.

"Özellikle dijital ve internet dünyasının hayatımıza daha fazla girdiğini, hayatımızda daha baskın olduğunu yaşadık. Akıllı telefon veya tablet bilgisayar kullanmayan belli yaş grubunun üzerindeki insanların bile artık bırakın gazetelerini telefon veya tabletten okumayı, alışveriş yaptıklarını bile gördük." diyen Duran, salgının etkisiyle böyle bir değişim yaşandığını aktardı.

Duran, bu süreçte gazetecilerin ciddi tiraj kayıpları yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"BİK olarak ciddi önlemler aldık. Sektörün ayakta kalabilmesi, bu işi en hafif zayiatla atlatabilmesi için gazetelerimizi rahatlatan bir dizi önlem aldık ve bu önlemlerin bir kısmı pandeminin de etkileri sürdüğü için devam ediyor. Tirajların ne zaman, ne kadar sürede toparlanabileceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları hep birlikte istişare edeceğiz. Bizim de tirajları artırmayla ilgili birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu şekliyle devam etmesi doğru değil."

"Gazetelerin ayakta kalması gerektiğini düşünüyoruz"

Bu dönemde kurum olarak 50'nin üzerinde ilde dijitalleşme, internet medyasını geliştirme eğitimleri verdiklerini anımsatan Duran, bu eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Duran, "Dünya değişiyor, artık hızlı bir değişim var. Biz de buna adapte olmalıyız. Bu bizim önümüzde bir kriz olarak görülüyor. Pandemi öncesinde gazetelerdeki reklam kaybının yüzde 30'dan fazla olduğunu biliyoruz ama internet medyasında tam aksine yüzde 10'un üzerinde artış var." dedi.

Birçok ilde yaptıkları görüşmelerde "internet medyası" tepkisinin olduğuna işaret eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eline laptop alan, iki ajansa abone olan oturup evinden çok rahat bir şekilde bu işi yapabiliyor. Bir iki tehdit, şantajla beraber hatta farklı kazançlar bile elde edebiliyorlar. Biz bunları gayriahlaki olarak görüyoruz ama bunlara kızacağımıza kendi internet sayfalarımızla ilgili birtakım çalışmalar yapabiliriz, kimse bizim elimizi tutmuyor. Kendi internet sayfalarımızı geliştirdiğimizde, bir editör bir, iki muhabirle sahada daha aktif olduğumuzda internet medyamızın tirajını artırmamızın önünde herhangi bir engel yok. Aynı reklamları bizler de alabiliriz. Bu gerçeği yadsımamamız gerekiyor yoksa sektör çok ciddi anlamda yokuş aşağı gidiyor. Hep beraber bunun farkındayız. Biz gazetelerin ayakta kalması gerektiğini düşünüyoruz. Gazetecilik kültürünü internet medyasına aktarmalılar diye düşünüyoruz."

"Yalan haber kirliliğinden çok rahatsızız"

"İnternet medyasındaki tiraj, onların tabiriyle 'tıklanma' çok önemli. Doğru haber, yanlış haber önemli değil, hemen haberi giriveriyorlar ve o haber ne kadar tiraj alıyorsa onlar için bu önemli. Bu yalan haber kirliliğinden çok rahatsızız. Bu yalan haberi bastıracak olan doğru haber de gazetecilik üzerinden gelecek. Bu işi çok profesyonelce yapan internet siteleri var. Asla onlara en ufak bir sözüm yok." ifadelerini kullanan Duran, yerel basının şehirlerin kılcal damarı olduğunu belirtti.

Rıdvan Duran, yerel basının yerel demokrasinin ana unsurlarından olduğunu dile getirerek, "Varlığınız o ülkenin, o şehrin demokrasisi için çok önemli. Bizler de bu bilinç ve bu ruhu yaşatabilmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra katılımcıların sorun ve taleplerinin görüşülmesiyle devam etti.

Toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, İlan Müdürü İdris Armağan Çam, Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya, İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez de katıldı.