Beytüşşebap’ta dev kayalar köye düştü, 30 hayvan telef oldu

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde aşırı kar yağışının ardından etkili olan şiddetli sağanak, büyük bir felakete yol açtı. İki ayrı noktaya düşen dev kayalar, merada bulunan 30 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük panik yaşayan köy halkı korku dolu anlar yaşadı.

Yaşanan risk nedeniyle yetkililer harekete geçti. Muhtemel kaya düşmelerine karşı tedbir amacıyla köyde bulunan 15 ev tahliye edildi. AFAD, jandarma ve ilgili kurum ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tehlike arz eden alanlar güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Yetkililer, bölgede hava şartlarının normale dönmesine kadar vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunurken, köydeki durumun yakından takip edildiği bildirildi. Doğa olaylarının sıkça yaşandığı bölgede, yeni risklere karşı ek önlemlerin alınacağı öğrenildi.