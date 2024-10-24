GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu’nda sapık partiye polis baskını: 32 gözaltı

Beyoğlu’nda sapık partiye polis baskını: 32 gözaltı

Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlen sapık partiye polis baskın düzenledi. Polisi bile şaşkına çeviren baskında bir şahsın köle konumunda olduğu ve partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı görüldü.

24.10.2024 - 09:27 | | İHA
ABONE OL

32 kişinin gözaltına alındığı baskın anı kameraya yansıdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden Tolga T., Laden S., isimli şahısların tarafından cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediklerini tespit edildi.

Beyoğlu’nda sapık partiye polis baskını: 32 gözaltı

Yapılan çalışmalarda Tolga T., Laden S., isimli şahıslar tarafından organize edilen partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 Ekim tarihinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın yapıldı.

HAYASIZCA VE MÜSTEHCEN HAREKETLER

Polis ekipleri tarafından yapılan baskın esnasında içeride parti olduğu ve partide hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, “köle” durumundaki bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.

Beyoğlu’nda sapık partiye polis baskını: 32 gözaltı


Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan ifadesi alınan 23’ü serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenler olmak üzere 9 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Bu köyde başka meyve yetiştirilmiyor: Dalında 15, kurusu 250 lira! Amasya'nın 'Sarı altın'ı yurdun dört bir yanına dağıtılıyor

Bu köyde başka meyve yetiştirilmiyor: Dalında 15, kurusu 250 lira! Amasya'nın 'Sarı altın'ı yurdun dört bir yanına dağıtılıyor

İzmir Körfezi balık ölümleri ile dünya rekoru kırdı

İzmir Körfezi balık ölümleri ile dünya rekoru kırdı

Türk boğazlarında 20 yılda 2 milyon gemi geçti: Son 9 ayda 31 bin 161 gemi girişi

Türk boğazlarında 20 yılda 2 milyon gemi geçti: Son 9 ayda 31 bin 161 gemi girişi