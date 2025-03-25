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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

25.03.2025 - 11:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

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