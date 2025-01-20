Beylikdüzü'nde Narkokapan-8 operasyonu!
Beylikdüzü'nde yapılan Narkokapan-8 operasyonu hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi verdi.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunda;
- 145 Kg Metamfetamin ele geçirildi.
- Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.
Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir.
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda;
- 106 kg sıvı Metamfetamin,
- 34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin,
- 5 kg kristal halde metamfetamin,
- 7 kg ara kimyasal madde ve
- 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.