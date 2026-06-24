Beykoz'da kaçakçılara ağır darbe! 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet' suçu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, Beykoz’da bir evde tarihi eser niteliğindeki çok sayıda kültür varlığının yasadışı olarak bulundurulduğu tespit edildi.

10 BİN 185 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 bin 819 obje ve 3 bin 366 sikke olmak üzere toplam 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerde yapılan incelemelerde, objelerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi. Eserlerin farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eserlerden oluştuğu belirtildi.