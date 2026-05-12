Beykoz'da dronlu takip: 97 sürücüye ceza yağdı

12.05.2026 - 10:08
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beykoz ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı dronlu denetimle 97 sürücüye ceza yağdı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kavacık TEM Kuzey-Güney katılımı ile Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde; 'Hatalı şerit değiştirmek (Kaynak)', 'Yasak park', 'Seyir halinde cep telefonu kullanımı', 'Emniyet kemeri takmama' ve 'Kask kullanmama ihlalleri' tespit edildi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 97 araç sürücüsüne toplam 224 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

