Beykoz'da caddenin ortasında yaptı: O hareketlere 47 bin TL ceza ödeyecek

15.04.2026 - 10:06
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafiğin ortasında yaptığı tehlikeli hareketlerle insanların hayatını tehlikeye atan motosikletliye 47 bin TL ceza verildi.

Olay, sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosiklet sürücüsü A.B.K.(20)'yi gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 'Akrobatik hareket yaparak araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından 47 bin lira idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan sürücü A.B.H. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.

