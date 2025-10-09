GAZETE VATAN ANA SAYFA
'Beyaz altın' Anadolu'nun kalbinden geliyor! Erzincan'ın dağlarından sofralara uzanan şifa kaynağı
Erzincan’ın Kemah ilçesinden gelen, katkısız ve mineral zengini doğal tuz, hem sağlıklı yaşam arayanların hem de doğal ürün tutkunlarının ilgisini çekiyor. Geleneksel yöntemlerle çıkarılan bu “beyaz altın”, sofralara sadece lezzet değil, şifa da taşıyor.

Anadolu’nun eşsiz doğasında, binlerce yıllık geleneklerle harmanlanarak sofralara ulaşan Kemah Tuzu, katkısız yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. Erzincan’ın Kemah ilçesindeki kadim tuz yataklarından elde edilen bu doğal lezzet, hem sağlıklı yaşam arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekiyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Hiçbir endüstriyel işleme tabi tutulmadan geleneksel yöntemlerle çıkarılan ve güneşte kurutulan Kemah Tuzu, sodyumun yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi vücut için faydalı birçok minerali doğasında barındırıyor. Bu özellikleri sayesinde sadece bir sofra tuzu değil, aynı zamanda doğal bir mineral kaynağı olarak da öne çıkıyor.

Uzmanlar, rafine tuzlara göre çok daha sağlıklı bir alternatif olan Kemah Tuzunun, doğal yapısıyla özellikle bilinçli tüketiciler tarafından tercih edildiğini vurguluyor. Yöre halkı için ise bu tuz, sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda kültürel bir miras.
Anadolu’nun kalbinden gelen bu eşsiz lezzet, doğallıktan ödün vermek istemeyenler için vazgeçilmez bir seçenek sunuyor

 

