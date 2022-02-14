Best of Rumeli ödülleri sahiplerini buldu Demirören TV geceden üç ödülle ayrıldı

Binlerce kişinin katıldığı oylamalar sonucunda 26 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödüllerinin verildiği gecede Demirören TV, geceden üç ödülle ayrıldı.

Demirören Medya sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreninde; Magazin D ‘’En İyi Magazin Programı’’ seçilirken, “En İyi Müzik Kanalı”; Dream Türk TV’, ‘En İyi Ulusal Radyocu’’ kategorisinde de Emre Mutlu ödüle layık görüldü.