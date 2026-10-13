Beşiktaş'ta su borusu patladı; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Olay, akşam saatlerinde Zincirlikuyu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında ana su borusunda patlama meydana geldi.

Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Suyun tahliye edilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.