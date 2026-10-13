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GündemBeşiktaş'ta su borusu patladı; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı
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Beşiktaş'ta su borusu patladı; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

13.10.2026 - 09:23Güncellenme Tarihi:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Beşiktaş'ta su borusu patladı; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattı borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

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Olay, akşam saatlerinde Zincirlikuyu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında ana su borusunda patlama meydana geldi.

Beşiktaşta su borusu patladı; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Suyun tahliye edilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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