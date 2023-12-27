Beşiktaş'ta fren yerine gaza bastı; apartman boşluğuna düştü

Olay, Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı.Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Apartman sakini Özcan Arslan "Bizim burada komşumuz. Gelirken herhalde frene basmayı unuttu veya ayağı takıldı herhalde. İndi aşağıya. Pedalları da karıştırmış olabilir. Yokuştan aşağıya inerekten buraya gelmiş. Biz evde oturuyorduk. Ses duyunca dışarıya çıktık. İtfaiye ve sağlık ekibini çağırdık. Yaralıyı aldılar götürdüler. Tek başına kadın sürücüydü." dedi.(DHA)