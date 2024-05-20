(Bell 412 helikopterinin özellikleri ve üretim yaşı) İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri hangi model, markası Bell 412 mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian ve beraberindekilerin içerisinde bulunduğu helikopter, dün akşam saatlerinde Azerbaycan-İran sınırında düştü. helikopterin, ABD üretimi 30 yaşındaki bir Bell 412 olduğu öğrenildi. Peki, Bell 212 tipi bir helikopterin özellikleri neler, Bell 412 özellikleri neler?

BELL 212/412 HELİKOPTER NEDİR?

Bell Helicopter tarafından üretilen ABD yapımı bir genel maksat helikopteridir. Bell 212'nin geliştirilmiş bir modeli olup dört kanat pervaneye sahiptir. Bell 212 üzerinden Bell 412’yi geliştirdi. 1981 yılında tanıtılan Bell 412, Bell Helicopter tarafından üretilen bir orta büyüklükte, çok amaçlı bir helikopterdir.

BELL 412'NİN ÖZELLİKLERİ



Üretim yeri: ABD



Uçuş ağırlığı: 5,3 ton



Hız: Saatte 260 kilometre



Uçuş tavanı: 6,1 bin metre

Uçuş menzili: 980 km

Motor sayısı: 2



Mürettebat: 1-2



Yolcu kapasitesi: 13

Uzunluk: 17.1 m



Pervane açıklığı: 14.0 m



Yükseklik: 4.6 m



Pervane alanı: 154.4 m²



Boş ağırlık: 3,079 kg

Kullanım Alanları

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Bell 412, çeşitli askeri, ticari ve sivil görevler için kullanılmaktadır:

Askeri Kullanım: Arama-kurtarma operasyonları, askeri nakliye ve tıbbi tahliye (medevac) görevlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sivil Kullanım: Yangın söndürme, polis ve sınır güvenliği görevleri, off-shore petrol ve gaz platformlarına personel taşımacılığı ve VIP taşımacılığı gibi birçok alanda hizmet vermektedir.

Acil Durum Hizmetleri: Ambulans hizmetleri ve doğal afetlerde kurtarma operasyonları için de kullanılmaktadır.