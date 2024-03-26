Belçika'da Türklere ölüm listesi! Yerel medya: Serkan ve Selahattin'in fotoğrafları PKK'nın elinde

Belçika’nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk vatandaşları ile terör örgütü PKK destekçisi gruplar arasındaki olaylar büyüyor. Belçika medyasına göre; Pazar günü Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasından dönen PKK destekçileri Heusden-Zolder'de arabalarında terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle Türklerin yoğunlukla yaşadığı caddeden sloganlar eşliğinde geçti. Bu duruma tepki gösteren Türklerle konvoydakiler arasında arbede yaşandı.

Belçikalı yetkililerin açıklamasına göre, olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır. Sosyal medyada olaylara ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Heusden-Zolder'deki Sultan Ahmet Camii’nden, Pazar akşamı sükunet çağrısı yapıldı. Cami yönetiminin açıklamasında, “Maalesef provokasyon sonucunda kesinlikle istemediğimiz olaylar yaşandı. Polis artık durumu kontrol altına aldı ve herkesi sakin olmaya, evlerine dönmeye ve kimsenin oyununa alet olmamaya davet ediyoruz. Mübarek Ramazan ayında huzura ve sükunete ihtiyacımız var. Sosyal medya paylaşımında, lütfen huzuru bozacak hiçbir adıma izin vermeyin” denildi.

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"BİZİ ÖLÜM LİSTESİNE ALDILAR"

Belçika medyası ise bugün yayınladığı haberde terör örgütü PKK destekçilerinin Türkler hakkındaki planını adeta açığa çıkardı. HLN gazetesine konuşan Serkan ve Selahattin isimli iki Türk, PKK destekçileri tarafından her yerde arandığını ve ölüm listesinde olduklarını bildirdi. 57 yaşındaki Selahattin konuyla ilgili "Fotoğrafımız ve adresimiz ellerinde, bizi listelerine eklemişler" dedi.

De Morgen gazetesinde yayınlanan makalede ise Türkler ve PKK destekçileri arasındaki olayların hala durulmadığını ve önümüzdeki günlerde iki taraf arasındaki kavgaların sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ÜLKÜ OCAKLARI BİNASINA SALDIRI

Nieuwsblad isimli internet sitesi ise PKK destekçilerinin dün gece Türklere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı manşete taşıdı. Terör örgütü sempatizanları, Liege'de bulunan ülkü ocakları binasına kar maskesi takıp beyzbol sopalarıyla saldırdı dahası yine aynı binaya molotofkokteyli de fırlatıldı. Yetkililer saldırıda 6 kişinin yaralandığını ve üç kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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