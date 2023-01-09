Beklenen Gürcü hamsisi tezgâhlara yansımadı

Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosu 35-50 TL arasında değişirken, özellikle istavritin artan fiyatı dikkat çekti. Bu sezon kilosu genelde 40-60 TL arasında satılan istavritin kilosu 90-100 TL arasında seyrederken, tezgâhlarda diğer balık çeşitlerinde de belirgin bir azalma gözleniyor.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın istavritin kilosunu 100 TL’den sattıklarını belirterek “Hamsinin fiyatı 35-50 TL arasında değişiyor. Bugünlerde hamsi azalmaya başladı beklentimiz inşallah bol olması yönünde. Hamsi genellikle Ordu, Giresun taraflarından geliyor, şu an irileşmiş durumda. Gürcistan’dan şuana kadar hamsi pek gelmedi orada avlanma pek yok. Balık çeşitlerimizin fiyatı tirsi 50 TL, palamut 40 TL, somon 100 TL, istavrit 100 TL, çupra 120 TL. Bir kaç günden beri balık çeşitleri az geliyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış’da Gürcistan’dan pek hamsi gelmediğini ifade ederek ”Bu sıralar hamsi az çıkıyor genelde Sinop taraflarından geliyor. Bu sezon palamut ve hamsi genelde Sinop, Zonguldak, Ereğli taraflarından geliyor. Hamsi şu an Gürcistan’da da yok tekneler genelde bölgemiz açıklarında avlanıyor. Fiyatlarımız iri hamsi 50 TL, ince hamsi 35 TL, barbun 100 TL, olta iri mezgit 100- 150 TL, istavrit 90 TL. İstavrit bu aralar azalmaya başladı, dolayısıyla fiyatı yükseldi. Şu an en pahalısı istavrit diyebiliriz. Bu sezon gerek palamut, gerek hamsi avı çok güzel geçti. Hamsi ne kadar pahalı olursa olsun vatandaşın ilk tercihi diyebiliriz. Bundan sonra hamsi yine devam eder diye düşünüyorum inşallah sezonu çok güzel bir şekilde kapatacağız. Beklentimiz hamsinin Gürcistan’dan da gelmesinden yana idi ancak Gürcistan’dan gelmedi” diye konuştu.