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Bebeklerde gaz sancısı ne zaman biter sorusunun cevabı, her anne ve babanın en merak ettiği konulardan biri. Bebeklerde gaz sancısı, özellikle yenidoğan döneminde sık karşılaşılan ve ebeveynleri endişelendiren bir durum. Sindirim sisteminin henüz tam olarak gelişmemiş olması, beslenme sırasında hava yutulması veya bazı gıda hassasiyetleri, gaz sancılarının temel nedenleri arasındadır. Genellikle doğumdan sonraki ilk haftalarda başlayan bu sancılar, altıncı haftada zirve yapabilir ve zamanla azalarak kaybolur. Peki, bebeklerde gaz sancısı ne zaman ve nasıl geçer? Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde ele alalım.

Bebeklerde gaz sancısı ne zaman ve nasıl biter?

Enfamil'de yer alan bilgilere göre bebeklerde gaz sancısı, ebeveynlerin en çok zorlandığı dönemlerden biridir. Özellikle ilk aylarda bebeğin sürekli ağlaması, bacaklarını karnına çekmesi ve huzursuz olması, gaz sancısının tipik belirtileridir. Peki, bu sancılar ne zaman sona erer ve bu süreci kolaylaştırmak için neler yapılabilir?

Bebeklerde gaz sancısı, genellikle 4-6 aylık dönemde kendiliğinden azalmaya başlar. Bunun temel nedeni, sindirim sisteminin olgunlaşması ve bebeğin beslenme sırasında daha az hava yutmaya başlamasıdır. Gaz sancılarının en yoğun olduğu dönem, doğumdan sonraki ilk 6 haftadır. Bu süreçte bebekler, günde 3 saatten fazla ağlayabilir ve bu durum haftada 3 günden fazla tekrarlayabilir. Ancak endişelenmeye gerek yoktur çünkü bu durum geçicidir.

Bazı bebeklerde gaz sancıları daha uzun sürebilir. Eğer bebeğiniz 6 aydan sonra hala şiddetli gaz sancısı çekiyorsa, bu durum inek sütü proteini alerjisi, reflü veya laktoz intoleransı gibi başka bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir çocuk doktoruna danışılmalıdır.

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Gaz sancılarının tamamen ortadan kalkması için sindirim sisteminin olgunlaşması gerekir, ancak bu süreci hafifletmek için uygulanabilecek bazı yöntemler var. Bunlar:

Beslenme tekniklerini optimize edin

Emziren anneler, bebeğin hava yutmasını önlemek için doğru emzirme pozisyonunu kullanmalıdır. Yaslanarak emzirme (biological nurturing) pozisyonu, sütün daha kontrollü akmasını sağlar.

Biberonla beslenen bebeklerde ise anti-kolik biberonlar ve yavaş akışlı emzikler tercih edilmelidir. Ayrıca mama hazırlandıktan sonra birkaç dakika beklemek, hava kabarcıklarının yok olmasına yardımcı olur.

Düzenli geğirtme

Bebeğinizi her 5-10 dakikada bir veya beslenme sonrasında mutlaka geğirtin. Bunun için:

Bebeği omzunuza yaslayıp sırtını hafifçe sıvazlayabilir,

Diz üstüne yatırıp sırtına masaj yapabilirsiniz.

Masaj ve egzersizler

Karın masajı: Bebeğin karnına saat yönünde hafif basınçla masaj yapmak, gazın bağırsaklardan atılmasını kolaylaştırır.

Bebeğin karnına saat yönünde hafif basınçla masaj yapmak, gazın bağırsaklardan atılmasını kolaylaştırır. Bisiklet hareketi: Bebeği sırtüstü yatırıp bacaklarını nazikçe bisiklet çevirir gibi hareket ettirmek, gaz çıkışını hızlandırır.

Bebeği sırtüstü yatırıp bacaklarını nazikçe bisiklet çevirir gibi hareket ettirmek, gaz çıkışını hızlandırır. Tummy time (karın üstü zamanı): Bebeğin uyanık olduğu zamanlarda karnının üzerine yatırılması, hem gaz çıkışını kolaylaştırır hem de boyun kaslarını güçlendirir.

Diyet değişiklikleri

Emziren anneler, gaz yapıcı besinlerden (lahana, bakliyat, baharatlı yiyecekler, kafein) uzak durmalıdır. Bebek mamaları arasında gazı azaltan hipoalerjenik veya probiyotik içeren formüller denenebilir.

Ilık banyo ve rahatlatıcı teknikler

Ilık suyla yaptırılan banyo, bebeğin kaslarını gevşeterek gaz sancısını hafifletebilir. Ninni gibi sakinleştirici sesler, bebeğin rahatlamasına yardımcı olabilir.

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Ne zaman doktora başvurulmalı?

Gaz sancıları normal olsa da, bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorunu olabilir. Aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka bir uzmana danışın:

Kanlı veya siyah dışkı

Şiddetli kusma

Kilo alamama

Ateş

Nefes almada zorluk

Sonuç olarak bebeklerde gaz sancısı, genellikle 4-6 ay arasında kendiliğinden geçer. Bu süreçte doğru beslenme teknikleri, düzenli masaj ve egzersizler, bebeğin rahatlamasına yardımcı olur. Eğer sancılar uzun sürüyor veya şiddetleniyorsa, bir çocuk doktoruna danışmak en doğru adım olacaktır. Bu dönemin geçici olduğu ve bebeğinizin büyüdükçe gaz problemlerinin de azalacağı unutulmamalı.