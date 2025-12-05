Baytabur'dan Manisa'ya kardeşlik mesajı geldi!

Haberin Devamı

Geniş katılımla gerçekleşen buluşmanın, kentte toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. Programda konuşan Baybatur, Türkiye’nin son 40 yıllık terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Türkiye’de terör konusu sona erme aşamasına geldi." dedi. Şehit ailelerinin hassasiyetlerinin gözetilerek yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Baybatur, Gabar’da bulunan petrol başta olmak üzere bölgedeki yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.



Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Baybatur, "Kendi İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma projelerimiz artık bağımsızlığımızın sembolü oldu. Türkiye, dostlarına güven veren, düşmanlarına ise caydırıcı güç gösteren bir devlet haline geldi." diye konuştu.



Baybatur, AK Parti’nin 23 yılda Manisa’ya kazandırdığı yatırımları da aktararak, modern hastaneler, eğitim yatırımları, sulama projeleri ve ulaşım çalışmalarının kentin çehresini değiştirdiğini ifade etti. Yapımı süren Gediz Kavşağı, meslek lisesi kampüsü, küçük sanayi sitesinin taşınması, kentsel dönüşüm ve yakında açıklanacak millet bahçesi projelerinin Manisa’ya değer katacağını söyledi.

Konuşmasında, yakın zamanda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmetle anan Baybatur, "Sevdamız Manisa’dır; adımız kardeşliktir; soyadımız Türkiye’dir." dedi.



Programda konuşan eski İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, MAGİD Başkanı Aslan Yılmaz, MESKOP Başkanı Recep Çınar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Baybatur’a teşekkür ederek Manisa’daki birlik ve kardeşlik ortamının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ise terörle mücadelenin hiçbir zaman etnik kökenler arasında bir çatışma olmadığını belirterek, "Bu mücadele hain bir örgütle oldu. Vatanımıza kasteden elbette hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.



Programda konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa OSB Başkanı Sait Türek de kentteki birlik ruhunun önemine dikkati çekti.



Manisa Valisi Vahdettin Özkan, programın değerine işaret ederek, etkinlik kapsamında davetliler adına geçtiğimiz yaz orman yangını yaşanan Yukarıkayapınar Mahallesi’nde fidan dikilmesinin ayrıca anlam taşıdığını söyledi.

Program, birlik ve kardeşlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.