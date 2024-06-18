Bayramın 3. günü BİM açık mı, BİM bayramın kaçıncı günü açık? Bayramda hangi marketler açık?

Marketlerin bayram süresince açık olup olmadığı sorgulanmaya devam ediyor. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bayram nedeniyle zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, BİM bugün açık mı, marketler bayramın kaçıncı günü açık? Bayramda A101, Şok, Migros marketler açık mı?

BİM bugün açık mı, marketler bayramın kaçıncı günü açık?

Bayram süresince marketlerin çalışma süreleri değişkenlik gösterebiliyor. BİM şubeleri bayramın ilk iki günü kapalı olurken 3 ve 4. günden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

A101 şubeleri ise bayramda çalışmaya ve hizmet vermeye devam ediyor.

ŞOK Market şubeleri de bayram süresince açık olarak hizmet vermeye devam ediyor.

BİM, A101, ŞOK marketler sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.