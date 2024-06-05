Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024, İstanbul'da bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Bayram süresince kişileştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024, İstanbul'da bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
05.06.2024 - 16:31 |
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görev alacak, açıklaması yaparken toplu taşımalara yönelik de açıklama geldi.
TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelelerimizde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak.