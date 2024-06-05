Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024, İstanbul'da bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görev alacak, açıklaması yaparken toplu taşımalara yönelik de açıklama geldi.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelelerimizde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak.