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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? Marmaray bayramda bedava mı?

Ramazan Bayramı’nı İstanbul'da geçirecekler, bayram süresi boyunca toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Marmaray seferlerine ilişkin bayram açıklaması geldi. Peki, bayramda Marmaray ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı?

30.04.2022 - 13:53 |
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? Marmaray bayramda bedava mı?

Marmaray bayramda ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma bedava mı? Ramazan Bayramı’nda toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. İstanbul'da bayramını geçirecek olanlar akraba ziyaretleri ya da kentte gezintiye çıkacaklar arama motorlarına yöneldi.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

İETT otobüs seferlerinin bayram boyunca ve 1 Mayıs arife günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

MARMARAY BAYRAMDA BEDAVA MI?

Marmaray seferleri 2 Mayıs ile 4 Mayıs arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da İETT seferleri 1 Mayıs arife günü de ücretsiz olacak, Marmaray seferleri 1 Mayıs'ta ücretli olacak. 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

 

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